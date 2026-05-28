Очікується магнітна буря з К-індексом 3,7: прогноз на 28 травня

У четвер, 28 травня, прогнозується низька геомагнітна активність із К-індексом 3,7, що відповідає "зеленому" рівню магнітних бур. Фахівці зазначають, що швидкість сонячного вітру залишається дещо підвищеною через вплив корональної діри, однак загальний рівень геомагнітних збурень буде слабким.

Про це повідомили портал meteoagent та Британська геологічна служба. Водночас науковці не виключають короткочасні періоди підвищеної активності, які, втім, не спричинять суттєвих змін у геомагнітному стані Землі.

Магнітні бурі — це коливання геомагнітного поля Землі різної сили, які можуть тривати від кількох годин до кількох діб. Такі явища здатні впливати на роботу систем зв’язку та спричиняти окремі технічні збої.

