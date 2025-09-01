Очікується потужна магнітна буря з К-індексом 6,7: прогноз геомагнітної активності на 2 вересня

Магнітні бурі мають здатність впливати на атмосферний тиск, через що багато людей можуть відчувати головний біль, втому чи навіть підвищений рівень стресу. Найближчими днями очікується різний рівень сонячної активності.

Так, 2 вересня, магнітна буря досягне червоного рівня з індексом 6,7, що може суттєво позначитися на самопочутті людей. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Варто пам’ятати, що прогнози оновлюються кожні кілька годин, тому дані можуть змінюватися.

Магнітні бурі виникають через спалахи на Сонці, коли заряджені частинки досягають магнітосфери Землі, викликаючи коливання. Їхня сила вимірюється за К-індексом: від 1 до 4 активність майже непомітна, тоді як значення вище 5 сигналізують про сильні бурі, здатні впливати не лише на здоров’я, а й на роботу техніки, зокрема мобільного зв’язку та супутникових систем.

Лікарі наголошують, що спеціальних засобів проти дії магнітних бур не існує, проте можна полегшити стан, дотримуючись простих правил. Повноцінний сон, збалансоване харчування, відмова від алкоголю та надлишку кави, достатня кількість води й трав’яних чаїв, легкі фізичні навантаження та прогулянки на свіжому повітрі допомагають організму легше перенести вплив космічної погоди. Важливо уникати стресів і конфліктів, а людям із хронічними захворюваннями радять мати при собі необхідні ліки. Контрастний душ вранці та тепла ванна ввечері також можуть покращити самопочуття.

