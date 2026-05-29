Постпред України в ООН попередив про ймовірність втягнення Білорусі у війну

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив про ризик активнішого втягування Білорусі у війну Росії проти України та закликав міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на Москву і Мінськ. Під час засідання Ради Безпеки ООН Мельник наголосив, що під впливом Кремля Білорусь дедалі більше залучають до війни.

За його словами, йдеться про мобілізаційні заходи, розміщення ракетних систем поблизу кордонів і проведення навчань, пов’язаних із ядерною зброєю. Про це пише Суспільне.

Дипломат підкреслив, що Україна уважно стежить за діями Росії, спрямованими на подальше втягнення Білорусі в агресію. Мельник також заявив, що режим Олександр Лукашенко фактично втратив самостійність, дозволивши Росії використовувати білоруську територію, військову інфраструктуру та повітряний простір для ведення війни.

На його думку, така співпраця створює серйозну загрозу не лише для України, а й для всієї європейської безпеки. Представник України наголосив, що Київ сподівається уникнути нового наступу з північного напрямку, однак у разі атаки Україна діятиме відповідно до статті 51 Статуту ООН, яка передбачає право на самооборону.

За словами Мельника, будь-який напад із території Білорусі отримає негайну й жорстку відповідь, а влада в Мінську зіткнеться із серйозними наслідками. Окремо дипломат закликав Раду Безпеки ООН посилити тиск на Росію та Білорусь, аби не допустити подальшої ескалації війни. Він зазначив, що кожна невиконана санкція чи збережене джерело доходів допомагає Кремлю продовжувати агресію проти України.

