Уряд затвердив офіційний календар вихідних днів: чи будемо відпочивати на Різдво та Новий рік

У грудні 2025 року в Україні буде 23 робочі дні та 8 вихідних — лише суботи й неділі. Додатковий відпочинок на свята скасовано на період воєнного стану, тож Різдво 25 грудня (четвер) і Новий рік 1 січня (четвер) — робочі дні. 31 грудня (середа) також робочий — передноворічні вихідні не передбачені.

Роботодавці можуть надати відгули, відпустку за власний рахунок або скоротити графік, але це індивідуально. Про це йдеться у Законі України Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану.

У січні 2026 року — 23 робочі дні та 9 вихідних (суботи й неділі). Державні свята та скорочені дні відсутні через дію воєнного стану.

