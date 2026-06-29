З 1 липня не зможете поповнити рахунок: Київстар оголосив про зміни

Мобільний оператор "Київстар" припиняє роботу сервісів поповнення рахунку через коротку команду *134# та голосове меню за номером 899. Зміни почнуть діяти з 1 липня.

Про це повідомили в "Київстарі", пояснивши, що сервіс "Мобільний платіж" втратив актуальність і поступово замінюється сучасними цифровими рішеннями. У компанії зазначили, що рішення ухвалене на основі внутрішньої аналітики щодо користування послугами.

"Ми оновлюємо способи поповнення рахунку та відмовляємося від тих, що вже не користуються попитом, адже абоненти дедалі частіше обирають сучасні цифрові сервіси", — йдеться в повідомленні оператора. Після відключення цих функцій абонентам доведеться користуватися альтернативними способами поповнення. Найзручнішим варіантом у компанії називають застосунок "Мій Київстар". Також доступні поповнення через офіційний сайт оператора, банківські мобільні застосунки та інші платіжні сервіси.

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Водночас "Київстар" продовжує впроваджувати нові технологічні рішення. Раніше компанія повідомила про запуск супутникової технології Starlink Direct to Cell у форматі Light Data, яка дозволяє користуватися окремими сервісами навіть за відсутності наземного мобільного покриття.

Зокрема, користувачам стали доступні навігація через Google Maps із передачею геолокації, а також обмін повідомленнями, зображеннями та стікерами у Viber і WhatsApp. У Мінцифри уточнили, що наразі послуга працює лише на Android-смартфонах із підтримкою 4G (LTE), а перелік доступних сервісів поступово розширюватиметься.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українці масово переносять свої мобільні номери на одного й того ж оператора.

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