Сезонна алергія: у МОЗ опублікували карту небезпечних місць в Україні, яких варто уникати

Навесні алергічні реакції на пилок змушують страждати не лише схильних до алергій людей. Поліноз (алергічна реакція у відповідь на пряму дію пилкових алергенів) може розвинутися навіть у тих, хто ніколи не мав проблем з сезонною алергією.

У Міністерстві охорони здоров'я України нагадали про симптоми, які викликає алергія. Це – почервоніння очей та сльозотечі; нежить, свербіння та закладеність носа; притуплення нюху, чхання; утруднене або прискорене дихання; виснаження, або сухий кашель.

Фахівці МОЗ зазначають, що найкращий спосіб позбутися алергії – уникати алергену. Однак у випадку алергії на пилок рослин – це важко.

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"Проте є способи полегшити симптоми алергії та покращити якість життя. Носіть маску на вулиці. Вона зменшить кількість частинок пилку, який ви вдихаєте. Залишайтесь вдома, якщо на вулиці сильний вітер. Зачиняйте у вітряну погоду вікна. Уникайте прогулянок з 10 до 15 години. Після прогулянок ретельно мийте руки, прийміть душ, виперіть одяг. Частіше проводити вологе прибирання в приміщеннях", – порадили у відомстві.

У МОЗ нагадали, що існує інтерактивна карта, яка може допомогти відстежувати цвітіння та зорієнтуватись, на що саме у вас може бути наразі алергія.

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Якщо навесні вас починає турбувати алергія та посилюються симптоми, варто звернутися до лікаря. Фахівець може призначити вам антигістамінні препарати.

Можливо, вам припишуть й гормональні препарати, чи сольові розчини для промивання носа.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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