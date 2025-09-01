Стаж на війні: що потрібно знати мобілізованим та контрактникам

Для учасників бойових дій період служби продовжує зараховуватися до трудового стажу. Вони також мають право на дострокове призначення пенсії за віком.

Це регулюється українським законодавством, зокрема Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу". Трудовий стаж зараховується як для контрактників, так і для мобілізованих українців за умови виконання бойових завдань та проходження служби.

Навіть якщо роботодавець тимчасово не сплачує страхові внески за працівника, який перебуває на службі, цей період все одно включається до страхового стажу. Несплата внесків не впливає на пенсійні права та не перериває стаж роботи за спеціальністю.

Тривалість служби у зоні бойових дій зараховується за коефіцієнтом 1:3 – один місяць служби прирівнюється до трьох місяців стажу.

Важливо: для застосування цього коефіцієнта потрібно перебувати у зоні бойових дій щонайменше місяць. Обмежень щодо максимальної тривалості такого стажу немає.

Пенсії для осіб зі статусом УБД

Статус учасника бойових дій дозволяє вийти на пенсію достроково, залежно від статі та наявного стажу:

чоловіки - у 55 років за умови стажу 25 років;

жінки – у 50 років за наявності стажу 20 років.

Розмір пенсії визначається стажем та посадовим окладом, з якого сплачувалися страхові внески. Крім того, учасники бойових дій можуть отримувати додаткові виплати:

підвищення у розмірі 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

щомісячну допомогу або допомогу на прожиття у розмірі 40 гривень.

Також передбачена щомісячна адресна доплата, якщо сукупна пенсія УБД (з усіма надбавками та підвищеннями, крім пенсій за особливі заслуги) менша за 4 958 гривень.

