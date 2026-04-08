Трамп погодився на двотижневе перемирʼя з Іраном: подробиці

Президент США Дональд Трамп заявив, що погодився на двотижневе перемир’я з Іраном, яке передбачає взаємне припинення вогню. За цей час сторони планують завершити узгодження повноцінної мирної угоди з Тегераном.

Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social. За словами американського лідера, ініціатива тимчасово зупинити бойові дії надійшла від пакистанської сторони.

Після переговорів із прем’єр-міністром Шехбаз Шаріф та фельдмаршалом Асім Мунір, які закликали утриматися від запланованого удару по Ірану, Трамп погодився призупинити бомбардування на два тижні. Однією з умов він назвав негайне та безпечне відкриття Ормузької протоки з боку Ірану.

Президент США пояснив своє рішення тим, що американська сторона вже досягла поставлених військових цілей і навіть перевиконала їх, що дозволило просунутися до можливого довгострокового миру на Близькому Сході.

Трамп також наголосив, що режим припинення вогню має бути взаємним. За його словами, Іран передав Вашингтону пропозицію з десяти пунктів, яку він вважає прийнятною основою для подальших переговорів. Більшість спірних питань, як стверджує американський лідер, уже узгоджені, а відведений двотижневий термін має стати фінальним етапом підготовки угоди.

Водночас, за інформацією CNN із посиланням на джерела в Білому домі, Ізраїль також погодився на тимчасове перемир’я з Іраном.

