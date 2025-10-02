Ціни на яйця в Україні зазнали істотних змін: скільки тепер коштують

У вересні 2025 року в Україні спостерігалося зниження цін на курячі яйця в середньому на 6,7 грн за десяток. Це сталося завдяки сезонному збільшенню пропозиції та активному виробництву як великими підприємствами, так і приватними господарствами.

Одночасно експорт яєць значно зріс, що свідчить про високий попит на українську продукцію за межами країни. Як зазначає ProAgroGroup, Україна залишається одним з провідних виробників курячих яєць у Східній Європі.

За інформацією Державної служби статистики, у період з січня по серпень 2025 року в Україні було вироблено 7,9 мільярда яєць свійської птиці. При цьому половину цього обсягу (3,9 млрд яєць) забезпечили промислові підприємства, а домогосподарства населення стали важливим учасником ринку, виробивши близько 4 млрд яєць.

Водночас українські виробники активно збільшують свою присутність на міжнародних ринках. У серпні 2025 року експорт яєць досяг 168,2 мільйона штук на суму $16,4 мільйона, що на 81,9% більше порівняно з серпнем минулого року.

Протягом восьми місяців 2025 року експортна виручка склала $119,5 мільйона, що в 2,6 рази перевищує показники того ж періоду 2024 року. Основними імпортерами українських яєць залишаються країни Близького Сходу та Європейського Союзу, де попит на цей продукт залишається стабільно високим. На внутрішньому ринку ситуація інша: у вересні зафіксовано значне зниження цін на нефасовані курячі яйця.

У національних торговельних мережах ціни на десяток яєць варіюються від 43,9 до 57 грн. Середня ціна складає 47,7 грн за 10 штук, що на 6,7 грн менше, ніж у середині серпня. Аналітики відзначають, що зниження вартості яєць стало найбільш помітним саме в вересні, однак прогнозують можливий ріст цін найближчим часом через сезонні фактори та зміни попиту.

Скільки коштують курячі яйця у супермаркетах

За даними моніторингу OBOZ.UA, великі торговельні мережі пропонують нефасовані яйця за ціною від 4,39 до 5,2 грн за штуку (43,9-52 грн за десяток). Зокрема:

Auchan – 4,8 грн/шт. (48,9 грн/десяток);

Novus – 4,8 грн/шт. (48 грн/десяток);

"Сільпо" – 4,9 грн/шт. (49 грн/десяток).

