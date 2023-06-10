Вчені знайшли у надрах Землі гори, що у 4,5 раза вищі за Еверест

Наукове відкриття розкриває таємницю гігантських гірських хребтів, які приховані у надрах Землі і перевищують у висоту гору Еверест більш ніж у 4,5 раза. Згідно зі статтею Futurism, ці загадкові формації, що мають назву зон наднизьких швидкостей, розташовані на межі ядра та мантії Землі на глибині близько 3000 км.

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Саманта Хансен, геологиня з Алабамського університету, разом зі своїми колегами провела дослідження, під час якого вони виявили, що ці хребти, приховані під землею, розташовані практично всюди, але їхнє походження поки що залишається загадкою. Одна з теорій стверджує, що це залишки давніх океанічних кірок, які були втиснуті глибоко в надра планети, тоді як інша теорія вказує на те, що це результат перегріву частин мантії ядром.

Дослідники знайшли приховані гірські хребти завдяки сейсмологічним станціям в Антарктиді. Найвищі з цих формацій досягають захоплюючої висоти в 38 кілометрів і повністю приховані від людського ока.

Крім того, поряд зоною внутрішніх гірських хребтів також розташовані інші таємничі структури глибокої Землі, такі як провінції з низькою швидкістю зсуву, відомі також як "краплі" в науковому середовищі. Вчені вважають, що нові об'єкти можуть надати цінну інформацію щодо зсуву та зіткнення тектонічних плит, коли вони рухаються з земної кори до глибин мантії.

За словами Хансен, ці гігантські таємничі формації, ймовірно, існують по всій планеті, що суперечить гіпотезі про їхнє походження від давнього океану. Нове дослідження свідчить про те, що ці загадкові структури набагато складніші, ніж думалося раніше, але для отримання більш повної карти потрібні подальші дослідження.

Нагадаємо, археологи знайшли каное народу майя в хорошому стані віком 1000 років у прісноводній водоймі на півночі Юкатану.

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