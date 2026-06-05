Українцям компенсують частину витрат на комуналку: кого стосується
Українцям, для яких щомісячні витрати на комунальні послуги стають надмірним фінансовим навантаженням, доступна додаткова підтримка. Від 1 червня в Сумській громаді можна оформити компенсаційну виплату, що частково покриває витрати на житлово-комунальні послуги.
Про це повідомляє Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради. Йдеться не про державну субсидію, а про місцеву соціальну програму підтримки "Милосердя", що фінансується з бюджету громади.
Право на виплату мають найбільш соціально вразливі категорії жителів Сум, зокрема:
- особи з інвалідністю І та ІІ групи;
- діти з інвалідністю, включно з випадками ДЦП.
Розмір компенсації
Сума допомоги залежить від групи інвалідності та періоду року.
Для осіб з інвалідністю І–ІІ групи (крім підгрупи А) та дітей з ДЦП передбачені такі виплати:
- у січні–березні та листопаді–грудні — 480 грн на місяць;
- у квітні та жовтні — 360 грн;
- у травні–вересні — 240 грн.
Для осіб з інвалідністю І групи підгрупи А, а також дітей із тяжкими формами ДЦП розмір допомоги вищий:
- у січні–березні та листопаді–грудні — 960 грн;
- у квітні та жовтні — 720 грн;
- у травні–вересні — 480 грн.
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Як оформити виплату
Щоб отримати компенсацію, необхідно:
- подати заяву;
- підготувати паспорт, РНОКПП та довідку про місце проживання;
- додати документи, що підтверджують інвалідність;
- звернутися до департаменту соцзахисту або до визначених пунктів прийому.
Виплата призначається з місяця звернення і діє до кінця календарного року. Для продовження допомоги документи потрібно подавати повторно щороку.
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