У яких видах транспорта доведеться оплачувати проїзд пенсіонерам у травні

В Україні пенсіонери за віком мають право на безкоштовний проїзд після 60 років, однак ця пільга діє не у всіх видах транспорту. У більшості випадків достатньо показати пенсійне посвідчення — і поїздка буде безоплатною. Водночас існують винятки, коли за проїзд доведеться платити.

Де пенсіонери можуть їздити безкоштовно

Згідно з постановою Кабміну №354, люди пенсійного віку можуть безоплатно користуватися міським громадським транспортом. Це стосується:

автобусів у межах міста;

тролейбусів;

трамваїв.

Також пільга поширюється на приміські поїзди (електрички) — достатньо пред’явити пенсійне посвідчення.

У деяких містах діє електронна система обліку поїздок. У такому разі, окрім посвідчення, потрібно користуватися транспортною карткою. Наприклад, у Львів це "ЛеоКарт", у Київ — "Картка киянина", у Вінниця — "Картка вінничанина". Проїзд залишається безкоштовним, але його потрібно зафіксувати через валідатор. Іноді кількість безкоштовних поїздок обмежується (наприклад, до 60 на місяць).

Важливо: під час поїздки обов’язково потрібно мати при собі пенсійне посвідчення (паперове або електронне в застосунку Дія). Без нього можуть вимагати оплату або навіть оштрафувати.

Де пільга не діє

Попри загальну доступність безкоштовного проїзду, є транспорт, де пенсіонери повинні платити:

метро — у Київ, Харків та Дніпро проїзд безкоштовний лише за наявності спеціальної муніципальної картки;

міжміські автобуси та поїзди — тут пільги не передбачені, квиток потрібно купувати;

маршрутки — правила встановлює місцева влада, тому пільги можуть бути обмежені або взагалі відсутні (наприклад, дозволяється безкоштовний проїзд лише кільком пасажирам одночасно).

