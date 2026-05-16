В Україні подорожчав популярний овоч: скільки коштує

Українські виробники цього тижня пропонують ріпчасту цибулю за ціною 5–10 грн/кг, що в середньому приблизно на 19% більше, ніж наприкінці попереднього робочого тижня. Аналітики пояснюють подорожчання передусім скороченням запасів продукції врожаю 2025 року у сховищах українських фермерів.

На цьому тлі активність покупців на ринку дещо зросла, що також підштовхнуло ціни вгору. Про це пише EastFruit.

Водночас суттєвішого підвищення вартості виробникам досягти поки що не вдається — частина покупців скаржиться на якість цибулі, яка надходить у продаж.

Попри нинішнє зростання, цибуля в Україні все ще залишається значно дешевшою, ніж торік: нинішні ціни приблизно на 68% нижчі, ніж у середині травня минулого року.

Фермери не впевнені, що тенденція до подорожчання збережеться. Причина — подальше погіршення якості продукції у сховищах, що може обмежити можливості для підвищення цін у найближчій перспективі.

