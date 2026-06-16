В Україні знизилась вартість на популярний овоч: скільки коштує

В Україні продовжують стрімко дешевшати тепличні огірки. Лише за останній тиждень середня вартість овочу знизилася приблизно на третину, а виробники нині реалізовують продукцію за ціною від 30 до 55 гривень за кілограм. Причиною такого падіння стало масове надходження на ринок нового врожаю з літніх теплиць.

Як зазначають аналітики EastFruit, основний тиск на ціни створило суттєве збільшення пропозиції. До продажу активно долучилися господарства південних і західних регіонів країни, які розпочали збір урожаю. Через значні обсяги продукції виробники змушені конкурувати за покупця, поступово знижуючи відпускні ціни.

Додатково на ринок впливає сезонний чинник. У літній період традиційно зростають обсяги вирощування овочів як у теплицях, так і у відкритому ґрунті, що сприяє збільшенню пропозиції та стримує ціни. Станом на середину червня тепличні огірки продаються в середньому на 33% дешевше, ніж тижнем раніше. Для споживачів це означає вигідніші покупки, тоді як для виробників таке здешевлення позначається на прибутковості господарств.

Водночас аграрії не вважають ситуацію критичною. Багато тепличних підприємств уже завершують реалізацію продукції першої сівозміни та готуються до нового виробничого циклу. У теплицях тривають роботи з підготовки до вирощування другої хвилі врожаю, яка забезпечить ринок свіжими огірками наприкінці літа та восени.

Читайте також: В Україні різко подешевшала капуста: скільки зараз просять за кілограм

Цікаво, що нинішні ціни виявилися нижчими не лише порівняно з попереднім тижнем, а й у річному вимірі. За оцінками експертів, тепличні комбінати продають огірки приблизно на 20% дешевше, ніж у цей самий період минулого року.

Аналітики не прогнозують різкого подорожчання найближчим часом, оскільки на ринок продовжують надходити нові партії овочів від українських виробників. Втім, наприкінці літа ситуація може змінитися через скорочення пропозиції першої хвилі врожаю та початок продажу продукції другої сівозміни.

У роздрібних мережах ціни залишаються дещо вищими. За даними моніторингу супермаркетів, огірки в мережах "АТБ", "Сільпо" та Varus коштують близько 59,9 грн за кілограм, тоді як в Auchan їх можна придбати приблизно за 63,5 грн/кг.

Нагадаємо, в Україні подешевшали яйця.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!