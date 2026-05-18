До України суне новий циклон: де очікувати дощі та грози

У понеділок, 18 травня, в Україні очікується нестійка погода з дощами, грозами та місцями сильними опадами. Найбільше негода зачепить північні та окремі центральні області.

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що день розпочнеться з доволі теплої погоди. У більшості регіонів температура повітря вдень становитиме +20…+24 градуси, а на Луганщині, Харківщині та Сумщині повітря прогріється до +25 градусів.

Втім, майже по всій країні прогнозують короткочасні дощі та грози. Без істотних опадів, за словами синоптикині, залишиться лише північний схід України. У Києві також очікуються дощ і ймовірна гроза, температура вдень сягатиме близько +20 градусів.

За інформацією Українського гідрометцентру, у нічний час у північних областях місцями можливі значні дощі. Грози прогнозують у багатьох регіонах, а вночі та вранці на сході, південному сході, Закарпатті й у Карпатах подекуди утвориться туман.

Вітер переважатиме північно-західного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі коливатиметься від +9 до +14 градусів, удень — у межах +18…+23, а в східних областях місцями до +26 градусів.

Синоптики зазначають, що попри дискомфорт, травневі дощі є важливими для аграрного сектору та поповнення запасів вологи у ґрунті. За словами синоптика Віталія Постриганя, погода в Україні поступово переходить на літній режим. Уже на початку тижня над Туранською низовиною та Каспійським морем сформується новий циклон, який принесе тепле й вологе повітря.

Через це в країні збережеться мінлива погода із періодичними зливами та локальними грозами. Водночас температурні показники вже нагадуватимуть літо — вдень очікується +21…+26 градусів. За попередніми прогнозами, стале кліматичне літо у західних регіонах може встановитися наприкінці травня — орієнтовно 25–30 числа.

Фахівці також нагадують правила безпеки під час грози. Потрібно уникати відкритої місцевості, поодиноких дерев і металевих конструкцій, а також ховатися у капітальних будівлях або автомобілі із зачиненими вікнами. Вдома рекомендують вимикати електроприлади з розеток і зачиняти вікна. Якщо негода застала біля водойми — слід негайно залишити воду та берег.

