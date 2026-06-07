Військово-лікарська комісія 2026: названо повний перелік статусів придатності до служби

Військово-лікарські комісії (ВЛК) ухвалюють висновки відповідно до затвердженого "Розкладу хвороб" і визначають придатність громадян до військової служби за чітко встановленими категоріями. Як повідомляють у Запорізькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, усі рішення ВЛК формуються згідно з наказом Міністерства оборони України №402, який регламентує медичні критерії придатності.

Про це пише "Судово-юридична газета". Станом на 2026 рік військово-лікарські комісії можуть визначати чотири ключові статуси придатності до служби.

Придатний до військової служби

Це означає повну відсутність медичних обмежень. Особа може проходити службу на будь-яких посадах, включно з бойовими підрозділами, без обмежень за станом здоров’я.

Придатний до служби у підрозділах забезпечення

Такий висновок встановлюється у випадках, коли є певні обмеження за станом здоров’я. Військовозобов’язаний може проходити службу не в бойових частинах, а в підрозділах забезпечення, навчальних структурах, медичних підрозділах, а також у сферах логістики, зв’язку чи охорони.

Тимчасово непридатний

Цей статус призначається у разі травм, захворювань або станів, що потребують лікування чи відновлення. У такому випадку встановлюється строк повторного медичного огляду — зазвичай від 1 до 12 місяців. На період дії висновку призов не здійснюється.

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Непридатний до військової служби

Встановлюється тоді, коли стан здоров’я повністю виключає можливість проходження служби. У таких випадках військовослужбовці підлягають звільненню, а військовозобов’язані — виключенню з військового обліку.

Непридатний із переоглядом через 6–12 місяців

Ця категорія застосовується у випадках тривалого лікування або реабілітації. Особа тимчасово звільняється від служби, але залишається на обліку та зобов’язана пройти повторну ВЛК у визначений термін.

Таким чином, висновки ВЛК мають ключове значення для визначення подальшого статусу військовозобов’язаних і напряму залежать від медичного стану та вимог чинного законодавства.

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