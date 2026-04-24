Ведущая пятница: что нельзя делать в этот день

24 апреля по новому лианскому церковному календарю верующие чествуют Молченскую икону Божией Матери — одну из особо почитаемых святынь, к которой обращаются с молитвами о защите, исцелении и помощи. Также в этот день приходится пятый день Ведущей недели, когда традиционно вспоминают умерших родных и молятся об упокоении их душ.

Эта дата объединяет церковные традиции и народные обычаи, связанные с памятью предков, верой и надеждой на покровительство Бога. Об этом пишет Униан.

Какой церковный праздник 24 апреля

Сегодня православные верующие чествуют Молченскую икону Божией Матери — главную святыню Молченского женского монастыря в Путивле и одну из самых уважаемых икон Северо-Восточной Украины. По старому стилю ее память приходится на 7 мая.

По преданию, образ был явлен в 1405 году на болотистой местности Молче, где прятались монахи Киево-Печерской лавры. Местный бортник увидел сияние и нашел икону, а также услышал голос с призывом построить на том месте храм. После молебна некоторые люди, по свидетельству, получили исцеление. Сначала там построили часовню, впоследствии церковь, а позже — монастырь.

Впоследствии обитель потерпела разрушения, а оригинал иконы был потерян во время пожара. Однако сохранился ее список XVIII века, также считающийся чудотворным. В ХХ веке святыню считали исчезнувшей, однако позже ее снова нашли и вернули в возрожденный монастырь.

В настоящее время икона находится в храме Рождества Пресвятой Богородицы.

Кого еще чествуют в этот день

24 апреля также чествуют:

мученика Савву Стратилата и 70 воинов;

преподобного Савву Киево-Печерского;

преподобного Алексея, затворника Киево-Печерского;

мучеников Пасикрата и Валентина;

мучеников Евсевия, Неона и других;

преподобного Фому Юродивого;

Елизавету Чудотворницу.

Ведущая пятница: традиции дня

Пятый день Ведущей недели называют Фоминой или Ведущей пятницей. В настоящее время принято:

молиться о умерших;

посещать кладбища;

убирать могилы;

подавать подаяние;

заказывать молитвы за упокой.

В народе верили, что после Пасхи в этот день души умерших окончательно возвращаются в свой мир.

Что можно делать 24 апреля

В этот день верующие молятся за здоровье, защиту от болезней, хороший урожай и семейное благополучие. Святого Савву Стратилата также считают покровителем воинов.

В народной традиции день называли Овсеем и связывали с окончательным приходом тепла и началом активных полевых работ. Хозяйки готовили блюда из овса - кашу, блины, выпечку - на достаток и урожай.

Что не рекомендуется делать

По народным верованиям в этот день не стоит:

ссориться и злословить;

завидовать и жадничать;

переедать и злоупотреблять алкоголем;

начинать важные новые дела;

одалживать деньги или перечислять большие суммы;

отказывать в помощи нуждающимся;

грустить, плакать и подвергаться тоске;

распространять сплетни и конфликтовать с близкими.

Также считалось нежелательным ходить в гости или принимать незваных гостей.

Народные приметы на 24 апреля

Наши предки определяли, каким будет лето и урожай:

теплый день – июнь будет прохладным;

много комаров - к щедрому урожаю овса;

дождь - к хорошему урожаю ржи;

зацветшая черемуха - ожидаются похолодания;

появились сморчки – год будет урожайным.

Также говорили, что после Овсия еще возможны ночные заморозки.

