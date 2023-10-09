12 преимуществ онкомаркеров для диагностики рака

Онкомаркеры и рання диагностика рака

От раковых заболеваний ежегодно умирает около 10 млн. человек в мире, и по прогнозам ученых, эта цифра будет лишь расти. Тем не менее, врачи не устают повторять: при своевременном диагнозе и правильной терапии рак излечим.

Онкомаркеры играют одну из самых ключевых ролей в выявлении и лечении рака. Чем полезны эти лабораторные тесты?

Какие имеют недостатки?

Для кого онкомаркеры могут стать спасением?

Опухолевые маркеры: практическая ценность

Онкомаркеры - это молекулы, которые вырабатываются здоровыми или раковыми клетками и могут указывать на наличие рака в организме. Опухолевые маркеры часто используют для скрининга ранних злокачественных опухолей у бессимптомных пациентов. У пациентов с выраженными симптомами эти маркеры могут помочь в более точной диагностике доброкачественных и злокачественных заболеваний.

После диагностики и хирургического удаления злокачественного новообразования, онкомаркеры могут использоваться для оценки прогноза заболевания, прогнозирования терапии и мониторинга реакции организма на терапию.

Хоть идеального онкомаркера сейчас не существует, но некоторые из них незаменимы для диагностики и лечения рака. По мнению ученых, независимо от области применения, идеальный онкомаркер должен обладать такими характеристиками:

иметь высокую положительную и отрицательную прогностическую ценность;

обладать простым, автоматизированным анализом с четко определенным диапазоном значений;

быть приемлемым для пациента;

иметь научно подтвержденную, клиническую ценность.

Значение онкомаркеров при скрининге рака

Скрининг позволяет выявить рак на ранней стадии или определить риски у пациентов без признаков или симптомов заболевания. По сравнению с общепринятыми скрининговыми тестами, такими как маммография при раке молочной железы, тест Папаниколау при раке шейки матки и колоноскопия при колоректальном раке, использование опухолевых маркеров имеет больше практических преимуществ:

маркеры можно измерять с помощью анализов крови и мочи, что более удобно для пациентов;

автоматизированные анализы позволяют обрабатывать большое количество образцов за короткий период времени;

анализы на маркеры более доступны в цене по сравнению с другими процедурами.

Несмотря на ряд преимуществ, онкомаркеры не всегда эффективны для скрининга рака.

Недостаточная чувствительность к ранним стадиям рака или предраковым поражениям и отсутствие специфичности к злокачественным новообразованиям ограничивают использование онкомаркеров при скрининге бессимптомных пациентов.

Скрининг рака толстой кишки: анализ кала на скрытую кровь

Одним из наиболее проверенных маркеров скрининга является использование анализа кала на скрытую кровь при скрининге КРР - колоректального рака. 4 крупных рандомизированных исследования, проведенных в Европе и Северной Америке, показали: скрининг здоровых людей старше 50 лет с использованием анализа кала на скрытую кровь значительно снижает смертность от рака толстой кишки.

По результатам 4 исследований, скрининг привел к снижению риска смертности от КРР на 16%, при этом у тех участников, которые не проходили скрининг, снижение смертности увеличилось до 25%.

Ученые рекомендуют проводить скрининг здоровых людей в возрасте старше 50 лет с использованием фекального иммунохимического теста при скрининге на колоректальный рак.

PSA при скрининге рака простаты

Клиническая ценность простатического специфического антигена PSA при скрининге рака простаты не до конца изучена. По результатам двух исследований американских ученых 2009 г., в ходе которых одной группе мужчин проводили скрининг, а другой не проводили в течении 7-10 лет, смертность была одинаковой в обеих группах.

В аналогичном исследовании, которое было проведено в Европе, около 163 тыс. мужчин были распределены в 2 группы. В одной группе пациентам делали скрининг PSA, в другой не проводили. После 9 лет наблюдения было обнаружено, что уровень смертности от рака простаты в обследованной группе был на 20% ниже, чем в контрольной группе.

Учитывая эти противоречивые результаты, рекомендации врачей относительно скрининга PSA на рак простаты достаточно противоречивы. Есть немало экспертов, которые рекомендуют и вовсе не делать скрининг после 50 лет.

CA 125 при скрининге рака яичников

За последнее десятилетие ученые провели два крупных рандомизированных исследования, в которых оценивали роль CA 125 и трансвагинального ультразвука в скрининге рака яичников. В одном из этих исследований, проведенном в США, около 80 тыс. женщин в возрасте старше 55 лет разделили на две группы. Участницы одной проходили ежегодный скрининг CA 125 в течение 6 лет и трансвагинальное ультразвуковое исследование в течение 4 лет.

Пациентки второй группы проходили традиционную терапию без скрининга. После 13 лет наблюдения показатели смертности в обследованной и контрольной группах были одинаковыми. По мнению экспертов, онкомаркер CA 125 не эффективен для скрининга рака яичников у бессимптомных женщин, поэтому не рекомендован отдельно или в сочетании с другими методами.

α-фетопротеин при раке печени

Пациенты с циррозом печени, вызванным вирусами гепатита В или С, генетическим гемохроматозом или билиарным циррозом печени имеют повышенный риск развития гепатоцеллюлярного рака ГЦК. Мнения экспертов относительно использования α-фетопротеина при скрининге рака печени противоречивы.

Исследователи Национальной академии клинической биохимии США утверждают, что у пациентов с высоким риском ГЦК следует измерять α-фетопротеини проводить УЗИ брюшной полости каждые полгода. Американская ассоциация по изучению заболеваний печени рекомендует проводить наблюдение за пациентами из группы высокого риска лишь с помощью ультразвука.

Эффективность онкомаркеров для диагностики рака

Поскольку онкомаркеры имеют низкую чувствительность к ранним стадиям рака, эксперты не рекомендуют использовать сывороточные маркеры для первичной диагностики рака. Однако маркеры могут помочь отличить доброкачественное заболевание от злокачественного. К примеру, CA 125 дополнительно используется для дифференциации доброкачественных и злокачественных образований таза женщин в постменопаузе.

EGTM рекомендует измерять CA 125 у женщин в постменопаузе с такими новообразованиями. По мнению экспертов, пациентов с повышенным уровнем этого онкомаркера следует направлять к хирургу.

АФП при выявлении ГЦК (первичный рак печени) - еще один маркер, эффективный при диагностике рака. По данным Американской ассоциации по изучению заболеваний печени, обнаружение печеночного образования >2 см в диаметре у пациента с циррозом печени является весьма подозрительным признаком ГЦК.

Рак молочной железы: маркеры для оценки прогноза

Прогностические маркеры предоставляют важную информацию о вероятном исходе заболевания после диагностики. Они могут помочь избежать недостаточного лечения пациентов с агрессивным заболеванием или чрезмерного лечения пациентов с вялотекущим заболеванием.

Прогностические маркеры играют важную роль при раке простаты и молочной железы. При этих видах рака они помогают определить необходимую терапию для эффективного лечения.

uPA и PAI-1 являются наиболее проверенными прогностическими маркерами рака молочной железы, особенно для пациентов с поражением лимфатических узлов. В отличие от других маркеров рака молочной железы, прогностическое влияние uPA и PAI-1 было подтверждено в нескольких научных исследованиях.

Маркеры, прогнозирующие терапию рака

Онкомаркеры, которые позволяют прогнозировать терапию, важны при лечении всех пациентов с онко, поскольку пациенты с одним и тем же заболеванием могут по-разному реагировать на конкретный препарат. Помимо оценки эффективности, прогностические маркеры могут также помочь определить оптимальную дозу лекарства и предсказать токсичность. Это в свою очередь может повысить эффективность препаратов и привести к снижению токсичности.

АФП и ХГЧ при герминогенных опухолях

Использование онкомаркеров АФП и хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) у пациентов с герминогенными опухолями яичка позволяют максимально точно определить их состояние. Эти маркеры являются чувствительными индикаторами состояния заболевания на уровне зародышевых клеток. Они могут показать, насколько заболевание стабильно, прогрессирует или регрессирует.

Согласно рекомендациям ASCO, маркеры АФП и ХГЧ следует определять во время наблюдения пациентов после терапии несеминомных герминогенных опухолей, независимо от стадии заболевания.

CA 15-3 при раке молочной железы

Наиболее широко используемым онкомаркером при диагностике рака молочной железы является CA 15-3. Эксперты рекомендуют использовать его при наблюдении за бессимптомными женщинами после диагноза рака молочной железы. По рекомендациям NACB, этот онкомаркер не следует рутинно использовать для раннего выявления рецидивов и метастазов у ​​пациентов с диагностированным раком молочной железы.

Мониторинг системной терапии

Опухолевые маркеры также часто используют для наблюдения за пациентами с поздними стадиями рака, которые получают системную терапию. Как правило, снижение уровней маркеров после начала терапии говорит о регрессии опухоли, а повышение предсказывает прогрессирование заболевания. Однако эксперты не рекомендуют использовать онкомаркеры отдельно для оценки терапии.

Онкомаркеры незаменимы при диагностировании и лечении пациентов с различными типами рака. В некоторых случаях лишь они могут помочь прогнозировать успешность терапии. Однако есть ряд опухолевых маркеров, роль которых до конца не изучена. Тем не менее, эти анализы в комплексе с данными пациента, осмотром врача и другими методами исследования максимально расширяют клиническую картину, позволяя более точно диагностировать или прогнозировать риски развития заболевания.