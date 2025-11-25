Изменен список товаров, на которые можно тратить средства Нацкешбеку: о чем идет речь

С 22 ноября обновлен список товаров и услуг, на которые разрешено тратить деньги, полученные по программе Нацкешбек. Изменения ввели для того, чтобы согласовать работу программы с государственной инициативой "Зимняя поддержка", в рамках которой украинцы также получают выплату в размере 1000 гривен на ту же карту.

Теперь средства из Нацкешбека можно использовать для оплаты коммунальных и почтовых услуг, покупки продуктов питания в магазинах и супермаркетах, приобретение лекарственных средств и медицинских изделий, а также книг и печатной продукции. Об этом сообщает Минокружение.

Кроме того, деньги можно направлять на благотворительность, в частности, на донаты для Вооруженных сил Украины и другие благотворительные инициативы. Часть новых категорий стала доступна сразу, в том числе расходы на лекарства, медизделия и печатную продукцию.

В Миндовкилье пояснили, что унификация категорий необходима для корректной работы обеих программ и направления государственной поддержки на важнейшие нужды граждан. Обновленные правила будут действовать до 30 июня 2026 года.

В программе Нацкешбек участвуют более 7,5 миллиона украинцев, которые уже получили более 4 миллиардов гривен. К инициативе присоединились более 1870 производителей разных отраслей, а кэшбек в 10% насчитывается за покупку почти 400 тысяч товаров украинского производства. Проверить товар можно через сканер в приложении "Действие" или на сайте "Сделано в Украине".

