Приятная новость для кошельков: в Украине резко подешевел важный продукт

В Украине фиксируют снижение интереса потребителей к сливочному маслу. Это постепенно приводит к падению его стоимости.

Об этом сообщает ИНФАГРО. При этом сокращаются и объемы экспорта, ведь торговля со странами Евросоюза остается под угрозой из-за возобновления квот.

В результате, производителям приходится хранить на складах значительные остатки неиспользованного масла. В то же время, часть квот для украинских поставщиков до сих пор остается незадействованной.

В июле на внутреннем рынке наблюдался стремительный рост цен, и тогда производители не торопились с экспортом, рассчитывая на более выгодные условия. Сейчас цена сливочного масла для украинских потребителей почти равна экспортной.

В то же время, существенного удешевления уже не прогнозируют, ведь нынешний уровень стоимости приблизился к границе рентабельности. Поэтому производители выбирают тактику накопления запасов, ожидая повышения спроса или пересмотра квот на европейском рынке.

Актуальные цены на масло в Украине:

АТБ – 85,70 грн. за 180 г (со скидкой);

Сильпо – 89,99 грн;

Varus – 86,90 грн. за масло 72,6%.

