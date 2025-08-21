Цены в супермаркетах в США и Украине: блогер сравнил расходы (видео)
Блогер провел сравнение цен на базовые продукты в супермаркетах США и Украины. Для эксперимента он выбрал Walmart в Калифорнии и украинскую сеть Сильпо.
Результаты исследования были опубликованы 1 августа в TikTok на странице artur.i.dasha. Для анализа брали товары среднего ценового сегмента, и к каким выводам пришел автор.
Сравнение стоимости продуктов в США и Украине:
- Яблоки: США – 109 грн, Украина – 90 грн
- Хлеб: США – 42 грн, Украина – 35 грн
- Картофель: США – 54 грн/кг, Украина – 77 грн/кг
- Курятина: США – 218 грн/кг (филе), Украина – 189 грн/кг (бедро)
- Яйца: США – 140 грн за 12 шт., Украина – 73 грн за 10 шт. (≈ 88 грн за 12 шт.)
- Молоко: США – 76 грн за 2 л, Украина – 114 грн за 2 л
- Сыр: США – 307 грн за 0,5 кг швейцарского, Украина – 233 грн за 0,5 кг "Гауды"
- Вода: США – 60 грн за 4 л, Украина – 66 грн за 4 л
- Масло: США – 165 грн за 1,5 л, Украина – 127 грн за 1,5 л
В итоге набор продуктов обошелся в США в 1171 грн., тогда как в Украине – 1119 грн.
При этом автор видео отметил, что средняя зарплата в США составляет около 4500 долларов, в то время как в Украине – примерно 450 долларов, то есть почти в десять раз меньше.
