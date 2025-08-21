Цены в супермаркетах в США и Украине: блогер сравнил расходы (видео)

Блогер провел сравнение цен на базовые продукты в супермаркетах США и Украины. Для эксперимента он выбрал Walmart в Калифорнии и украинскую сеть Сильпо.

Результаты исследования были опубликованы 1 августа в TikTok на странице artur.i.dasha. Для анализа брали товары среднего ценового сегмента, и к каким выводам пришел автор.

Сравнение стоимости продуктов в США и Украине:

Яблоки: США – 109 грн, Украина – 90 грн

Хлеб: США – 42 грн, Украина – 35 грн

Картофель: США – 54 грн/кг, Украина – 77 грн/кг

Курятина: США – 218 грн/кг (филе), Украина – 189 грн/кг (бедро)

Яйца: США – 140 грн за 12 шт., Украина – 73 грн за 10 шт. (≈ 88 грн за 12 шт.)

Молоко: США – 76 грн за 2 л, Украина – 114 грн за 2 л

Сыр: США – 307 грн за 0,5 кг швейцарского, Украина – 233 грн за 0,5 кг "Гауды"

Вода: США – 60 грн за 4 л, Украина – 66 грн за 4 л

Масло: США – 165 грн за 1,5 л, Украина – 127 грн за 1,5 л

В итоге набор продуктов обошелся в США в 1171 грн., тогда как в Украине – 1119 грн.

При этом автор видео отметил, что средняя зарплата в США составляет около 4500 долларов, в то время как в Украине – примерно 450 долларов, то есть почти в десять раз меньше.

