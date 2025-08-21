Ціни в супермаркетах у США та Україні: блогер порівняв витрати (відео)

Блогер провів порівняння цін на базові продукти в супермаркетах США та України. Для експерименту він обрав Walmart у Каліфорнії та українську мережу "Сільпо".

Результати дослідження були опубліковані 1 серпня у TikTok на сторінці artur.i.dasha. Для аналізу брали товари середнього цінового сегмента, і ось до яких висновків прийшов автор.

Порівняння вартості продуктів у США та Україні:

Яблука: США – 109 грн, Україна – 90 грн

Хліб: США – 42 грн, Україна – 35 грн

Картопля: США – 54 грн/кг, Україна – 77 грн/кг

Курятина: США – 218 грн/кг (філе), Україна – 189 грн/кг (стегно)

Яйця: США – 140 грн за 12 шт., Україна – 73 грн за 10 шт. (≈ 88 грн за 12 шт.)

Молоко: США – 76 грн за 2 л, Україна – 114 грн за 2 л

Сир: США – 307 грн за 0,5 кг швейцарського, Україна – 233 грн за 0,5 кг "Гауди"

Вода: США – 60 грн за 4 л, Україна – 66 грн за 4 л

Олія: США – 165 грн за 1,5 л, Україна – 127 грн за 1,5 л

Читайте також: Порівняння зарплат у Туреччині та Україні у 2025 році: що варто знати

У підсумку набір продуктів обійшовся у США в 1171 грн, тоді як в Україні – 1119 грн.

При цьому автор відео зауважив, що середня зарплата в США становить близько 4500 доларів, тоді як в Україні – приблизно 450 доларів, тобто майже в десять разів менше.

Раніше ми розповідали, скільки років потрібно працювати, щоб придбати квартиру в українських містах.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!