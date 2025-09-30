Украина будет экспортировать оружие в США, Европу, Африку и на Ближний Восток – Зеленский

Украина согласовала поставки излишков собственного вооружения в США, страны Европы, Африку и на Ближний Восток. Глава государства подчеркнул, что речь идет о контролируемом экспорте определенных видов оружия, имеющихся в профиците.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении. По его словам, это позволит получить дополнительные средства для производства дефицитных систем, необходимых на фронте, в том числе хорошо зарекомендовавших себя при ударах по целям в глубине территории России. Зеленский добавил, что уже достигнуты договоренности о создании четырех экспортных площадок — в США, Европе, Африке и на Ближнем Востоке. В настоящее время готовятся соответствующие соглашения.

Читайте также: "Я не собираюсь сдавать свою страну" - Зеленский об отказе отхода ВСУ из Донбасса

Президент также рассказал, что во время Ставки верховного главнокомандующего обсуждались потребности Украины в дальнобойных средствах. Он подчеркнул, что производственный потенциал страны еще не использован полностью, а финансирование направляется так, чтобы каждое предприятие, способное обеспечить качественный результат, получало заказ. Отдельно Зеленский поблагодарил международных партнеров, которые поддерживают Украину финансово, особенно в сфере производства дронов.

"Наша задача - обеспечить производителей столько заказов, сколько они могут реально выполнить. Мы планируем контракты и производство так, чтобы арсеналы Украины были достаточно наполнены", - подытожил он.

Напомним, ранее Трамп рассказал о предстоящей встрече с Путиным.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!