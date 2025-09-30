Україна експортуватиме зброю в США, Європу, Африку і на Близький Схід – Зеленський

Україна узгодила постачання надлишків власного озброєння до США, країн Європи, Африки та на Близький Схід. Глава держави наголосив, що йдеться про контрольований експорт певних видів зброї, які наявні в профіциті

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні. За його словами, це дозволить отримати додаткові кошти для виробництва дефіцитних систем, необхідних на фронті, зокрема тих, які добре зарекомендували себе при ударах по цілях у глибині території Росії. Зеленський додав, що вже досягнуто домовленостей про створення чотирьох експортних майданчиків — у США, Європі, Африці та на Близькому Сході. Нині готуються відповідні угоди.

Президент також розповів, що під час Ставки верховного головнокомандувача обговорювалися потреби України в далекобійних засобах. Він підкреслив, що виробничий потенціал країни ще не використаний повністю, а фінансування спрямовується так, щоб кожне підприємство, здатне забезпечити якісний результат, отримувало замовлення. Окремо Зеленський подякував міжнародним партнерам, які підтримують Україну фінансово, особливо у сфері виробництва дронів.

"Наше завдання — забезпечити виробників стільки замовлень, скільки вони можуть реально виконати. Ми плануємо контракти та виробництво так, щоб арсенали України були достатньо наповнені", — підсумував він.

