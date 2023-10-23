Языковед объяснил, как правильно перевести 'лед тронулся' на украинский

В русском языке существует выражение "лед тронулся", означающий, что произошло нечто долгожданное. Многие неправильно переводят фразеологизм.

Люди допускают ошибки, когда прибегают к дословному переводу, а не используют соответствия. Об этом для "Сніданку з 1+1" рассказал языковед Александр Авраменко.

По его словам, выражение "лед тронулся" следует переводить на украинский, как "крига скресла". Учитель украинского языка также привел примеры перевода других фразеологизмов.

Читайте также: Учитель объяснил, как возникло выражение "дідька лисого" и что он значит

"Скажем, "редко, но метко" – как сказать по-украински? Очень просто – "раз, та гаразд", или "хоч раз, зате гаразд", – отметил языковед.

Выражение "вешать лапшу" часто переводят как "вешать лапшу". Однако правильным переводом будет "замилювати очі".

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !