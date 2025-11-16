20 лет стажа: на какую пенсию можно рассчитывать

Размер пенсии в Украине формируется из нескольких ключевых показателей, учитываемых при расчете. Основными являются продолжительность трудового стажа, размер официальной заработной платы будущего пенсионера и средняя зарплата по стране, установленная Пенсионным фондом.

Рассмотрим, как вычисляют пенсию, какую сумму может получить человек с 20-летним стажем и с какого возраста можно выходить на пенсию при таком стаже. Об этом пишет 24 tv.ua.

Какой будет пенсия за 20 лет стажа: как произвести расчет

Согласно действующему законодательству, пенсия исчисляется по формуле:

Пенсия = СЗП × ИКЗ × КС, где:

СЗП – средняя заработная плата по Украине, определенная ПФУ;

– средняя заработная плата по Украине, определенная ПФУ; ИКЗ – индивидуальный коэффициент зарплаты, то есть соотношение зарплаты человека к средней зарплате в стране (чем выше была официальная зарплата, тем больше ИКЗ);

– индивидуальный коэффициент зарплаты, то есть соотношение зарплаты человека к средней зарплате в стране (чем выше была официальная зарплата, тем больше ИКЗ); КС – коэффициент страхового стажа, равный 1% за каждый год стажа.

Приблизительный расчет пенсии за 20 лет стажа

Предположим, что:

средняя зарплата человека – 10 000 грн ;

; средняя зарплата по Украине по данным ПФУ – 15 000 грн ;

; стаж – 20 лет.

Тогда:

ИКЗ = 10 000/15 000 = 0,67 ;

; КС = 20×1% = 0,2.

Итак:

Пенсия = 15000×0,67×0,2 = 2010 грн.

По всей видимости, при наличии только 20 лет стажа ключевую роль в формировании пенсионной выплаты играет именно индивидуальный коэффициент зарплаты, а не коэффициент стажа.

Как увеличивается пенсия по более высокой зарплате

Если человек получал среднюю зарплату на уровне средней по стране (15000 грн), расчет меняется:

ИКЗ = 15 000/15 000 = 1 ;

; КС = 0,2.

Тогда:

Пенсия = 15000×1×0,2 = 3000 грн.

Таким образом, чем выше заработная плата в течение трудовой деятельности, тем больше будет ИКЗ и, соответственно, размер пенсии даже при минимальном стаже.

При необходимости такие вычисления можно выполнить с помощью пенсионного калькулятора на официальном сайте Пенсионного фонда Украины.

Ранее мы рассказывали, что украинцам повысят пенсии в 2026 году.

