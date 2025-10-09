Армия РФ атаковала Одессу и область: вспыхнули пожары, ранены
В ночь на 9 октября российские войска нанесли массированный удар беспилотникам по Одесской области. В результате атаки пострадали пять человек, вспыхнули масштабные пожары, повреждена гражданская, портовая и энергетическая инфраструктура.
Об этом сообщили глава ОВА Олег Кипер и ГСЧС в Telegram.
По словам Кипера, силы ПВО сбили большинство вражеских дронов, однако часть все же достигла целей. Есть разрушение гражданских, портовых и энергетических объектов. По предварительным данным, пять человек получили ранения - им оказывают медицинскую помощь", - отметил глава области.
В результате удара занялись два частных дома и административное здание автозаправочной станции, еще четыре дома повреждены. В порту возник масштабный пожар – горели контейнеры с растительным маслом и деревянными пеллетами.
Спасатели ГСЧС продолжают ликвидировать последствия обстрела. Из-за повреждений энергетических объектов без электроснабжения осталось более 30 тысяч абонентов.
Ранее мы рассказывали, что дроны атаковали Бучанский район Киевской области.
