Боевые слоны Ганнибала существовали: в Испании обнаружили останки животных (фото)

В новом исследовании ученые заявили, что впервые получили убедительные материальные доказательства существования легендарных боевых слонов Ганнибала. Слоны никогда не были характерны для Европы, поэтому находка фрагмента слоновой кости среди остатков поселения железного века в Испании сразу привлекла внимание археологов.

Как сообщает Science Alert, обнаруженная кость – часть ноги животного – может стать первым физическим подтверждением использования боевых слонов карфагенским полководцем Ганнибалом. Образы слонов на поле боя веками хранились в искусстве и литературе, однако до сих пор археологические доказательства их присутствия не находили.

Соавтор исследования, археолог из Университета Кордовы Рафаэль Мартинес Санчес отмечает, что применение слонов как "военных машин" во время Пунических войн оказало мощное влияние на культуру и историческую память Европы.

Историки считают, что в 218 году до нашей эры Ганнибал отправился из Карфагена в Италию, имея в своем войске 37 слонов. Он возглавлял борьбу Карфагена против Римской республики в серии конфликтов, известных как Пунические войны, продолжавшиеся с 264 по 146 год до нашей эры.

Место находки – Колина-де-лос-Кемадос – вероятно, было одним из полей боя того периода. Об этом свидетельствуют и сопутствующие артефакты: артиллерийские снаряды, монеты и керамика, найденные при раскопках. Радиоуглеродный анализ показал, что кость принадлежала животному, жившему между концом IV и началом III века до нашей эры, что согласуется с хронологией Второй Пунической войны.

В ходе исследования ученые сравнили 10-сантиметровую запястную кость с костями современных слонов и даже степных мамонтов. Анализ подтвердил, что останки принадлежат именно слону. В то же время, сильные повреждения не позволили определить точный вид животного, поскольку для этого необходимы сохраненные образцы коллагена с ДНК или белками.

