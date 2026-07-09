Часть украинцев обязали срочно встать на военный учет: кого это касается

Молодые люди, которым в 2026 году исполняется 17 лет, должны стать на военный учет до 31 июля. Сделать это можно дистанционно через приложение "Резерв+", не посещая территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины. В ведомстве отметили, что онлайн-регистрация значительно упрощает процедуру, ведь позволяет избежать очередей и излишних бумажных проволочек.

В то же время в Минобороны подчеркнули, что возможность дистанционной постановки на военный учет будет действовать только до 31 июля. Уже с 1 августа пройти эту процедуру можно будет только во время личного обращения в ТЦК и СП.

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Как стать на военный учет через "Резерв+"

Для оформления необходимо:

установить или обновить приложение "Резерв+";

пройти авторизацию с помощью BankID;

выбрать функцию "Встать на учет";

проверить правильность личных данных;

подтвердить заявку, нажав соответствующую кнопку;

дождаться автоматической обработки запроса системой.

После завершения процедуры пользователь получит цифровой идентификатор Reserve ID и его статус в приложении изменится на "Призывник". В Министерстве обороны особо подчеркнули, что постановка на военный учет не означает автоматического призыва на военную службу.

Военно-учетный документ необходим во многих жизненных ситуациях, в частности при поступлении в учебные заведения, официальное трудоустройство, оформление документов и получение ряда государственных услуг.

Напомним, мы уже писали, при каких условиях могут отменить статус УБД.

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