До 13 градусов мороза: где в Украине будет самое холодное в ближайшее время

Холодные воздушные массы, поступающие из района Баренцева моря, уже принесли в Украину ощутимое понижение температуры. На Рождество синоптики прогнозируют дальнейшее усиление морозов, а показатели термометров могут достичь самых низких значений этой зимой.

Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань. По его словам, наиболее холодная погода наблюдается на Черниговщине. Так, на метеостанции в Покошичах температура ночью снизилась до –13 градусов. В то же время специалист отмечает, что это только начало, и настоящее зимнее похолодание еще впереди.

По прогнозам, самым холодным днем станет 25 декабря. Мощный антициклон, двигающийся с севера, принесет малооблачную и сухую погоду. Отсутствие облачности будет способствовать интенсивному ночному охлаждению, в результате чего температура воздуха по всей стране резко снизится.

Уже 26 декабря ситуация начнет меняться. В северо-восточных регионах активизируется циклон, который смягчит морозы, однако принесет снегопады и порывистый ветер. Местами скорость ветра может достигать опасных показателей.

Напомним, мы уже писали, каким будет первый месяц зимы.

