До 80 тысяч гривен в месяц: в каких сферах украинцы зарабатывают больше всего

Украинский рынок труда продолжает демонстрировать рост, несмотря на военные вызовы, экономическую нестабильность и миграцию специалистов за границу. Средний уровень заработной платы повысился почти во всех отраслях, хотя темп роста отличается.

Высокие доходы традиционно остаются в IT-сфере. В третьем квартале 2025 года средняя зарплата в этой отрасли составила 56 085 грн., а разработчики программного обеспечения получали до 79 919 грн. ежемесячно. Особенно высоки доходы IT-специалистов в фармацевтической сфере, где среднее вознаграждение превышает 71 700 грн. Об этом свидетельствует исследование robota.ua.

Вторую позицию по уровню оплаты приходится на банковский сектор — 32 397 грн в среднем, причем руководители отделений получают более 58 тыс. грн. В промышленности средняя заработная плата составляет 24 251 грн, а в аграрном секторе — около 26 809 грн.

Высокие средние зарплаты наблюдаются среди руководителей банковских отделений (58 190 грн), торговых представителей (34 320 грн), финансовых консультантов (34 165 грн), специалистов по PR (33 022 грн) и водителей (31 569 грн). Самую низкую оплату получают кассиры (17 540 грн), грузчики (примерно 18 300 грн) и горничные (16 339 грн). Такие профессии обычно не требуют высокой квалификации, что оказывает непосредственное влияние на уровень заработка.

Исследование также показало, что стартовые зарплаты новых работников продолжают расти, хотя все еще на 2–3 тыс. грн ниже ожиданий кандидатов — эта тенденция сохраняется уже более полутора лет.

Больше всего вакансий сосредоточено в регионах с развитой инфраструктурой и активным бизнесом. Лидером является Киевская область (43,3% всех предложений), далее следуют Львовская (8,6%) и Днепропетровская области (8,5%).

