Доплата для пенсионеров после 65 лет: какой будет в 2026 году

Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2026 год, предусматривающий изменения в пенсионных выплатах для украинцев. Согласно госбюджету-2026, прожиточный минимум для людей, потерявших трудоспособность, повышается до 2595 грн. Эта сумма определяет минимальные пенсионные выплаты.

Об основных новациях для пенсионеров рассказала адвокат по трудовому, корпоративному и административному праву Иванна Ковальчук в комментарии "Телеграфу". Пенсионеры, имеющие стаж сверх установленной законом нормы, будут получать дополнительную надбавку 25,95 грн за каждый дополнительный год работы. К примеру, если человек проработал на 10 лет больше нормы, доплата составит около 300 грн.

Отдельно выделяют пенсионеров, проживающих в Чернобыльской зоне. Для них доплата в 2026 году также возрастет до 2595 грн, что выплачивается дополнительно к основной пенсии в качестве компенсации за пребывание на радиационно загрязненных территориях.

Читайте также: Пенсионные расчеты: что ожидает украинцев, имеющих только 18 лет трудового стажа

Госбюджет на 2026 год также предусматривает ограничение максимальной пенсии во время военного положения. Если выплата превышает десять прожиточных минимумов, она будет ограничена: максимальная пенсия вырастет с 23 610 до 25 950 грн. Порядок применения такого ограничения будет определяться Кабинетом Министров.

Кроме того, повышение коснется выплат, привязанных к размеру минимальной заработной платы: они увеличатся с 8 000 до 8 647 грн.

В 2026 году на возрастные надбавки могут рассчитывать пенсионеры, которым исполнится 75, 80 или 85 лет.

В то же время, пенсионеры, которые находятся за пределами Украины или на временно оккупированных территориях, должны пройти процедуру идентификации, чтобы продолжать получать выплаты. В противном случае их могут приостановить или совсем прекратить.

Напомним, мы уже писали, почему не увеличивают зарплаты военных.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!