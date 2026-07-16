Дроны атаковали Энгельс: поврежден военный аэродром (фото, видео)

В ночь на 16 июля в российских городах Саратов и Энгельс прозвучала серия взрывов на фоне атаки беспилотников. По предварительным данным, дроны нанесли удар по военному аэродрому "Энгельс".

Об этом сообщает Exilenova. Местные жители писали в соцсетях о массированном налете БПЛА, а также многочисленные взрывы в Саратове и Энгельсе. В сети появились видео, на которых слышен пролет беспилотников и звуки взрывов.

Первоначально Telegram-каналы сообщили, что целью атаки могла стать авиабаза "Энгельс". Впоследствии Astra, ссылаясь на собственный OSINT-анализ, заявила, что после удара беспилотников на территории военного аэродрома вспыхнул пожар.

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По данным издания, анализ видеозаписей пожара, обнародованных Telegram-каналом Exilenova+, подтверждает, что возгорание произошло именно на территории военного объекта.

Стоит отметить, что аэродром Энгельс в Саратовской области уже неоднократно становился целью атак беспилотников. В частности, в марте прошлого года после удара дронов на объекте также возник пожар, о чем сообщал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Напомним, дроны атаковали российскую Пензу.

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