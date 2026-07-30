Дроны атаковали российскую Пензу: поврежден логистический центр Wildberries (фото, видео)

В ночь на 30 июля беспилотники атаковали логистический комплекс российского маркетплейса Wildberries в Пензе. В результате удара на территории склада возник масштабный пожар, а персонал предприятия эвакуировали.

Об этом сообщают Exilenova+, ASTRA и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. По информации мониторинговых ресурсов, под атакой оказался сортировочный центр Wildberries площадью около 90 тысяч квадратных метров. Объект является одним из самых больших логистических хабов компании и обеспечивает обслуживание Приволжского федерального округа.

Читайте также: Дроны атаковали российскую Сызрань, куда поставляют "шахеды" из Ирана: есть попадания в НПЗ (фото, видео)

Впоследствии факт атаки подтвердил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. По его словам, на территории складского комплекса возникло открытое горение, а пожарные подразделения продолжают ликвидировать возгорание.

Как сообщает ASTRA, после удара в Пензе также были включены сирены воздушной тревоги. В пресс-службе Wildberries заявили, что из-за атаки работу состава временно изменили: прием новых поставок и отгрузка заказов осуществляется через другие логистические объекты компании.

Напомним, дроны атаковали российскую Пензу.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!