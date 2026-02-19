Дроны атаковали российскую Псковскую область: загорелся пожар на нефтебазе (фото, видео)

В ночь на 19 февраля беспилотники совершили атаку на Псковскую область. В городе Великие Луки после взрывов вспыхнула нефтебаза.

О возможном поражении объекта после полуночи сообщили мониторинговые ресурсы, в том числе Exilenova+ и ASTRA. Впоследствии информацию об атаке подтвердил губернатор региона Михаил Ведерников, заявив, что неизвестные беспилотники якобы пытались поразить объекты гражданской инфраструктуры.

После появления в соцсетях видео с места происшествия Ведерников уточнил, что в области загорелся резервуар с нефтепродуктами.

Кроме того, местные власти предупредили жителей о возможных перебоях в работе мобильного интернета. В Росавиации также сообщили о введении временных ограничений на работу аэропорта Пскова.

