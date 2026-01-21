Эксперты назвали самый лучший бюджетный автомобиль с пробегом

Автомобили с пробегом обычно стоят значительно дешевле новых, поэтому многие водители предпочитают именно такой вариант. В то же время, выбор подержанного авто, особенно в бюджетном сегменте, может стать настоящим вызовом.

Эксперты авторитетного британского издания WhatCar? составили рейтинг десяти самых лучших недорогих автомобилей с пробегом. По их данным, все модели из списка доступны на вторичном рынке Великобритании по цене до 10 тысяч фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 13 400 долларам США.

ТОП-10 лучших бюджетных автомобилей с пробегом:

Форд Fiesta

Volkswagen Polo

Skoda Kamiq

Hyundai i10

Форд Пума

Форд Фокус

Skoda Karoq

Dacia Duster

Volkswagen Passat Estate

Audi TT

Лидером рейтинга стал хэтчбек Ford Fiesta, который, по мнению специалистов, выгодно отличается на фоне конкурентов. Журналисты высоко оценили его управляемость и отметили, что модель прекрасно ведет себя на извилистых дорогах. Также отмечается достаточно комфортная подвеска, хорошо справляющаяся с неровностями.

Кроме того, Ford Fiesta предлагает насыщенную оснастку и современные технологии даже в подержанных версиях. В то же время эксперты обратили внимание и на недостатки модели: сравнительно небольшой багажник, простые отделочные материалы салона и не слишком мощные базовые двигатели.

