Эксперты назвали самый лучший бюджетный автомобиль с пробегом
Автомобили с пробегом обычно стоят значительно дешевле новых, поэтому многие водители предпочитают именно такой вариант. В то же время, выбор подержанного авто, особенно в бюджетном сегменте, может стать настоящим вызовом.
Эксперты авторитетного британского издания WhatCar? составили рейтинг десяти самых лучших недорогих автомобилей с пробегом. По их данным, все модели из списка доступны на вторичном рынке Великобритании по цене до 10 тысяч фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 13 400 долларам США.
ТОП-10 лучших бюджетных автомобилей с пробегом:
- Форд Fiesta
- Volkswagen Polo
- Skoda Kamiq
- Hyundai i10
- Форд Пума
- Форд Фокус
- Skoda Karoq
- Dacia Duster
- Volkswagen Passat Estate
- Audi TT
Лидером рейтинга стал хэтчбек Ford Fiesta, который, по мнению специалистов, выгодно отличается на фоне конкурентов. Журналисты высоко оценили его управляемость и отметили, что модель прекрасно ведет себя на извилистых дорогах. Также отмечается достаточно комфортная подвеска, хорошо справляющаяся с неровностями.
Кроме того, Ford Fiesta предлагает насыщенную оснастку и современные технологии даже в подержанных версиях. В то же время эксперты обратили внимание и на недостатки модели: сравнительно небольшой багажник, простые отделочные материалы салона и не слишком мощные базовые двигатели.
