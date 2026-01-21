Українська
Эксперты назвали самый лучший бюджетный автомобиль с пробегом

Цихоцкая Мария

Лидером рейтинга стал хэтчбек Ford Fiesta. Источник: Форд

Автомобили с пробегом обычно стоят значительно дешевле новых, поэтому многие водители предпочитают именно такой вариант. В то же время, выбор подержанного авто, особенно в бюджетном сегменте, может стать настоящим вызовом.

Эксперты авторитетного британского издания WhatCar? составили рейтинг десяти самых лучших недорогих автомобилей с пробегом. По их данным, все модели из списка доступны на вторичном рынке Великобритании по цене до 10 тысяч фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 13 400 долларам США.

ТОП-10 лучших бюджетных автомобилей с пробегом:

  • Форд Fiesta
  • Volkswagen Polo
  • Skoda Kamiq
  • Hyundai i10
  • Форд Пума
  • Форд Фокус
  • Skoda Karoq
  • Dacia Duster
  • Volkswagen Passat Estate
  • Audi TT

Лидером рейтинга стал хэтчбек Ford Fiesta, который, по мнению специалистов, выгодно отличается на фоне конкурентов. Журналисты высоко оценили его управляемость и отметили, что модель прекрасно ведет себя на извилистых дорогах. Также отмечается достаточно комфортная подвеска, хорошо справляющаяся с неровностями.

Кроме того, Ford Fiesta предлагает насыщенную оснастку и современные технологии даже в подержанных версиях. В то же время эксперты обратили внимание и на недостатки модели: сравнительно небольшой багажник, простые отделочные материалы салона и не слишком мощные базовые двигатели.

