Иран получил от США план завершения войны с 15 пунктов - The Guardian

Соединенные Штаты через посредников передали Ирану проект мирного урегулирования, состоящий из 15 пунктов и в значительной степени повторяющий требования, сформулированные еще при администрации Дональда Трампа. План включает ограничение ракетной программы и гарантии безопасного судоходства в Ормузском проливе.

По данным The Guardian и The New York Times, документ предусматривает, что Тегеран должен демонтировать ключевые ядерные объекты – в Натанге, Исфахане и Фордо. Кроме того, Ирану предлагают полностью прекратить обогащение урана на своей территории и передать все имеющиеся запасы обогащенного материала.

Читайте также: РФ предоставляет Ирану тактические советы по применению дронов против США и союзников", - министр обороны США Джон Гили

Вашингтон готов пойти на снятие санкций, связанных с ядерной программой Ирана. Кроме того, США вместе с Израилем выражают готовность поддержать развитие гражданской атомной энергетики страны, в том числе на объекте в Бушере, но при жестком международном контроле.

Как отмечают источники, предложение было передано через Пакистан. В то же время новое руководство Ирана выдвигает собственные условия, среди которых требование компенсаций за ущерб, нанесенный во время войны.

В материалах СМИ отмечается, что предложенный план может фактически повторять предыдущие инициативы, которые Тегеран уже отклонял. Некоторые дипломаты сомневаются в существовании принципиально нового документа, а также в том, что его уже официально представили иранской стороне или достигли хотя бы предварительных договоренностей.

Напомним, Трамп сообщил о первых жертвах США в войне с Ираном.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!