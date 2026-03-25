Как покрасить яйца в бордовый цвет: лайфхак из Грузии

Выкрасить пасхальные яйца в насыщенный бордовый или малиновый цвет можно без магазинных красителей, используя природные ингредиенты. Один из таких способов – применение корня марены красильной, которая дает глубокий натуральный оттенок и не требует химических добавок.

Об этом традиционном методе рассказывают как об альтернативе окрашивания луковицей, пишет Zahid.net. Эта техника имеет грузинское происхождение: в Грузии яйца часто окрашивают именно с помощью корня марены, известного также как эндро.

Это растение используют не только для цветопередачи, но и в окраске тканей, в частности хлопка и шерсти, а также в различных сферах народной практики. В Украине марена не растет естественно, но ее корень можно приобрести в аптеках в готовом виде.

Чтобы получить желаемый оттенок, берут белые яйца для более малинового цвета или коричневые – для более глубокого бордового. Корешки марены заливают водой и варят примерно 30 минут, после чего отвар оставляют остыть. Яйца предварительно очищают, в частности, натирают содой и промывают. Далее их погружают в отвар, добавляют соль и немного уксуса и варят в обычном режиме.

Интенсивность цвета можно изменять, увеличивая количество корня в растворе. После окрашивания яйца по желанию смазывают небольшим количеством растительного масла, чтобы придать им привлекательный блеск.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!