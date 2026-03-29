Как сделать акриловую роспись на пасхальных яйцах: пошаговая инструкция

Декорирование яиц с коричневой скорлупой – это стильный и в то же время экологический тренд пасхального оформления в 2026 году. Белый узор на темном природном фоне создает изящный контраст, напоминающий нежное кружево и выглядящий очень эстетично.

Такой способ украшения не требует сложных материалов или навыков, поэтому к процессу легко приобщить даже детей. Готовые пасхальные яйца станут не только праздничным блюдом, но и хорошим элементом весеннего декора, добавляя жилища уюта и особой атмосферы. Таким способом поделилась пользователь rachelpersonett в instagram.com.

Как создать оригинальные пасхальные яйца

Сначала яйца нужно отварить вкрутую – примерно 10 минут после закипания. После этого их охлаждают и тщательно вытирают, чтобы поверхность была сухой.

Для росписи понадобятся только тонкая кисточка и белая акриловая краска. На скорлупе можно рисовать любые узоры: веточки, цветы, зайчики или другие пасхальные мотивы – все зависит от фантазии.

Акриловая краска быстро высыхает и позволяет наносить несколько слоев, делая рисунок более выразительным и насыщенным.

После высыхания краски такие яйца можно использовать не только для праздничного стола, но и в качестве декора. К примеру, если добавить нити или ленты, их легко превратить в подвески для пасхального дерева. Для этого достаточно поставить в вазу ветки с почками и украсить готовыми изделиями, создав стильную праздничную композицию.

