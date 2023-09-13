Как сказать на украинском 'голь на выдумки хитра' и 'сгорать со стыда': объяснение языковеда

Украинцы часто неправильно переводят русские фразы, прибегая к дословному переводу. Впрочем, в украинском языке есть свои удельные народные изречения.

В частности, это касается фраз "сгорать со стыда", "будь он неладен" и "голь на выдумки хитра". Об этом языковед Александр Авраменко рассказал для "Сніданку з 1+1".

"Недавно услышал в одном интервью высказывание "я сгорал со стыда". Это буквальный перевод русской фразы "сгорать со стыда". Украинский соответствующий – "паленіти від сорому", – отметил он."

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Авраменко добавил, что русское изречение "будь он неладен" следует переводить не дословно. В украинском языке ответчиком будет "хай йому грець".

"Вот как сказать по-украински "голь на выдумки хитра"? А вот как: "пішла голота на вигадки", – объяснил языковед.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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