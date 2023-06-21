Как законсервировать кабачковую икру на зиму: простой рецепт

Как сделать кабачковую икру и законсервировать ее на зиму

Кабачковая икра является простым консервированием, которое может осуществить даже начинающий. Многих интересует, как приготовить кабачковую икру на зиму, чтобы она получилась вкуснее, чем та, которую можно приобрести в магазине. Юлия Прохода, финалистка "МастерШеф. Профессионалы", поделилась своим оригинальным рецептом кабачковой икры.

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Ингредиенты:

Кабачки – 3 кг;

Морковь – 1,5 кг;

Лук – 750 г;

Масло – 1,5 стакана;

Томатная паста – 1,5 стакана;

Сахар – 7,5 столовых ложек;

Вода – 3/4 стакана;

Соль – 3 столовые ложки;

Способ приготовления:

Промойте и очистите овощи; Нарежьте кабачки и лук на маленькие кубики либо тонкие пластинки. Натрите морковь на большой терке; Положите овощи в большую кастрюлю, добавьте воду и тушите на среднем огне до готовности; Снимите овощи с огня. Дайте стечь соку и пюре с помощью блендера к однородности; Поверните овощную массу в кастрюлю, добавьте томатную пасту, сахар, соль и растительное масло. Перемешайте все вместе, доведите до кипения и варите еще 10–15 минут; Разложите горячую икру в стерилизованные банки и закройте их стерильными крышками. Переверните банки вверх дном. Дайте икре охладиться в таком положении и храните ее в прохладном месте.

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