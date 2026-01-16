Какие автомобили самые популярные в Украине: названы топ моделей

В 2025 году украинский рынок новых легковых автомобилей продолжает демонстрировать устойчивый рост спроса на кроссоверы и электромобили. В тройку лидеров вошли Renault Duster, Toyota RAV4 и Volkswagen ID. UNYX. Рейтинг четко показывает доминирование внедорожников и кроссоверов – они занимают почти все позиции в первой десятке.

Также заметен стремительный рост продаж электрокаров. Это объясняется появлением более доступных моделей китайских брендов и ажиотажным спросом накануне отмены налоговых льгот на импорт электромобилей. Об этом сообщает УкрАвтопром.

ТОП-20 новых легковых автомобилей Украины в 2025 году (по количеству проданных единиц)

Renault Duster - 5 371 шт. (абсолютный лидер, классический бюджетный кроссовер, не теряющий позиций годами) Toyota RAV4 - 3 614 шт. (надежный японский бестселлер, популярный во всех регионах) Volkswagen ID. UNYX - 3 162 шт. (Электрический кроссовер, ставший сенсацией 2025 года) BYD Song Plus - 2 995 шт. (китайский гибридный кроссовер, быстро завоевавший рынок) Hyundai Tucson - 2 427 шт. (корейский кроссовер, стабильно держащийся в топе) Toyota Land Cruiser Prado - 2 174 шт. (легендарный рамный внедорожник) Škoda Kodiaq - 1 994 шт. (просторный чешский кроссовер) Škoda Octavia - 1 661 шт. (единственный "обычный" седан в первой десятке) Mazda CX-5 - 1 653 шт. (японский кроссовер с премиальным ощущением) BYD Leopard 3 - 1 623 шт. (еще один стремительно поднявшийся китайский кроссовер) Volkswagen Touareg - 1 611 шт. Zeekr 7X - 1 558 шт. KIA Sportage - 1 481 шт. BYD Sea Lion 07 - 1 342 шт. Honda e:NS1 - 1 300 шт. Suzuki SX4 - 1 182 шт. Zeekr 001 - 1 158 шт. Škoda Karoq - 1 053 шт. Suzuki Vitara - 984 шт. Toyota Yaris Cross - 965 шт.

Украинский рынок новых авто в 2025 году окончательно сформировался вокруг кроссоверов и электрокаров. Если планируете покупку, эти данные помогут понять, какие модели действительно популярны среди соотечественников.

