Кто имеет право на выплату до 21 тысяч гривен и как ее получить

В Украине безработные граждане могут рассчитывать на денежную помощь от 650 до 21 924 гривен в месяц. Ее размер зависит от трудового стажа, предварительного заработка и продолжительности пребывания без работы. Продолжительность выплат составляет до 360 дней, а для лиц предпенсионного возраста – до 720 дней. Подать заявку можно онлайн через портал "Действие" или лично в центре занятости.

Как сообщает портал " Действие ", право на пособие имеют как застрахованные лица, уплачивавшие единый социальный взнос, так и незастрахованные, если они официально признаны безработными. Получить выплаты могут все граждане трудоспособного возраста до наступления пенсионного, в том числе имеющие право на пенсию по выслуге лет. Также помощь доступна людям с инвалидностью, еще не достигшим пенсионного возраста, и несовершеннолетним, потерявшим работу из-за сокращения или ликвидации предприятия.

Сумма пособия определяется индивидуально. Минимальные выплаты — от 650 до 1000 гривен — получают те, кто имеет стаж менее шести месяцев, был уволен за нарушение трудовой дисциплины или ищет первое место работы после учебы или службы. Для остальных сумма зависит от стажа: до двух лет – 50% средней зарплаты, от двух до шести – 55%, от шести до десяти – 60%, более десяти лет – 70%.

В первые три месяца помощь выплачивают в полном объеме, далее сумма уменьшается — до 80% в последующие 90 дней и до 70% в дальнейшем. Максимальный размер пособия не может превышать четыре прожиточных минимума, что на начало 2025 года составляет более 21 тысячи гривен.

Чтобы оформить выплату, нужно подать заявление о предоставлении статуса безработного, справку о средней зарплате, трудовой книжке, паспорте и при наличии военного билета. Сделать это можно как в центре занятости, так и онлайн через Действие. Для подачи электронной заявки следует авторизироваться с помощью электронной подписи, заполнить анкету, выбрать центр занятости, указать социальный счет и скачать копии необходимых документов.

Рассмотрение заявления длится не более одного рабочего дня, а услуга предоставляется бесплатно.

