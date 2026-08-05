Кто в августе получит 570 доплат к пенсии

В августе отдельные категории украинских пенсионеров получат повышение пенсионных выплат благодаря возрастным доплатам. Прибавка назначается автоматически после достижения установленного законом возраста.

Об этом сообщили в одном из управлений Пенсионного фонда. Ежемесячная компенсационная доплата зависит от возраста пенсионера:

от 70 до 74 лет включительно – 300 грн;

от 75 до 79 лет - 456 грн;

от 80 лет и старше – 570 грн.

В Пенсионном фонде отмечают, что обращаться с заявлением для получения такой доплаты не нужно. Пересчет производится автоматически после достижения соответствующего возраста.

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Кто имеет право на возрастную доплату

Возрастную надбавку назначают пенсионерам, если общий размер ежемесячной пенсии не превышает 10 340,35 грн. При этом выплату начисляют не с первого числа месяца, а со дня рождения, когда человек достигает 70, 75 или 80 лет. К примеру, если пенсионеру исполнилось 70 лет 18 августа, то за этот месяц он получит доплату только за период после дня рождения. Уже со следующего месяца прибавка будет выплачиваться в полном объеме.

В то же время возрастные доплаты не суммируются. По достижении 75 лет предварительную надбавку в 300 грн заменяют на 456 грн, а после 80 лет ее размер увеличивается до 570 грн.

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