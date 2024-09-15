'Лестничный пролет': как правильно перевести на украинский

В украинском языке часто возникают вопросы относительно точных соответствий российских терминов, в частности, в сфере строительства. Один из таких терминов – "лестничный пролет". Самый правильный терминологический перевод этого выражения - "лестничный прогон".

Русско-украинский словарь И. С. Гнатюка предлагает переводить "лестничный пролет" как "марш". По определению из Словаря украинского языка, марш – это часть лестницы между двумя площадками. Термин "хождение" также можно использовать в качестве синона для "марша". Однако в случае термина "лестничный пролет" речь идет не только о части лестницы, но и о свободном пространстве между маршами.

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Русские словари, такие как словари Ушакова, Ожегова и Кузнецова, фиксируют термин "лестничный пролет" именно как пространство между лестничными маршами. Это указывает на то, что перевод термина как "марш" или "хождение" некорректен с точки зрения точного терминологического значения.

В контексте строительства и архитектуры правильным соответствием к русскому "пролету" является украинский термин "прогон". Это подтверждают многочисленные специализированные украинские издания, такие как Терминологический словарь по строительству и архитектуре и Справочник строителя.

Популярный телеграмм-канал "Correctarium — Украинский язык" также рекомендует использовать "лестничный прогон" или "просвет между лестницей", когда речь идет о свободном пространстве между лестничными площадками. В то время как "лестничный марш" является правильным термином для обозначения самой секции лестницы.

Следовательно, для точного и корректного перевода термина "лестничный пролет" с русского языка на украинский следует использовать "лестничный прогон", учитывающий терминологические и архитектурные нюансы.

Напомним, ранее UAportal писал о словах-паразитах, которые постоянно употребляют украинцы.

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