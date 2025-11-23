Минимальная зарплата в Украине: рассчитывать на повышение в 2026 году

Минимальная зарплата в Украине не изменялась с апреля 2024 года. В то же время, цены на товары и услуги продолжают расти, и выживать на "минималку" становится все сложнее, поэтому многие украинцы с нетерпением ждут повышения этого показателя.

Правительство уже обнародовало план поэтапного повышения минимальной зарплаты на ближайшие три года. Об этом пишет Униан.

Нынешнее состояние и планируемое повышение

На сегодняшний день минимальная зарплата составляет 8 000 грн до вычета налогов (23%), то есть "на руки" человек получает около 6 160 грн.

По проекту госбюджета на 2026 год, который Кабмин представил в сентябре, минимальная зарплата вырастет до 8647 грн (52 грн в час). Это повышение на 8% большей частью покроет потери от инфляции. После вычета налогов и военного сбора фактическая сумма на руки составит примерно 6 658 грн.

Что это значит для украинцев и бизнеса

Даже после повышения покупательная способность получающих минимальную зарплату существенно не изменится из-за роста цен. Для государства это означает увеличение налоговых поступлений. Вместе с тем, для бизнеса повышение минимальной зарплаты может стать дополнительным финансовым вызовом.

Следует отметить, что прогнозы приблизительны: в условиях полномасштабной войны трудно точно оценить, как военные действия повлияют на экономику в ближайшее время.

