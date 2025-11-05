На Украину надвигается похолодание до 9 градусов мороза: когда одеваться теплее

Ноябрь 2025 года в целом ожидается теплее обычного, однако это не исключает возвращения холодной погоды. В конце месяца в Украине произойдет резкое похолодание.

Метеоролог Вазира Мартазинова в комментарии "Главком" сообщила, что примерно с 25 ноября заметно снизится ночная температура. Холодная волна продлится до 3 декабря. В некоторых регионах ночью температура может снижаться до –9°C, в то время как днем она будет колебаться около нуля. В этот период ожидается осадок в виде мокрого снега и снега.

Мартазинова также поделилась предварительным прогнозом на декабрь: первый месяц зимы будет влажным, особенно во второй декаде с преобладанием мокрого снега.

Пока в Украине сохраняется теплая погода. В ближайшие 5–8 дней, то есть до 9–12 ноября, дневная температура ожидается до +12°C, а иногда, в частности на Закарпатье и юге, может подниматься до +18°C. Осадков в настоящее время почти не прогнозируют.

