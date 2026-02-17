Названы топ самых популярных дизельных автомобилей в Украине

За прошедший месяц в Украине зарегистрировали 5 тысяч легковых автомобилей с дизельными двигателями, что на 17% больше, чем в январе 2025 года. Из общего количества 1,2 тысяч составляли новые автомобили — этот показатель вырос на 33%.

Остальные 3,8 тысяч пришлись на подержанные авто, ввезенные из-за рубежа, что на 12% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные обнародовала ассоциация "УкрАвтопром".

Самым популярным новым дизельным легковушком стал Renault Duster — за месяц было зарегистрировано 316 таких авто. Модель ценят за практичность и выносливость: среди ее преимуществ отмечают высокий клиренс, надежную подвеску, экономный расход топлива и доступное обслуживание. Также в пятерку лидеров среди новых дизельных машин вошли Toyota Land Cruiser Prado с результатом 200 регистраций, Peugeot Landtrek – 73 авто, Volkswagen Touareg – 65 и Škoda Kodiaq – 63 единицы.

Среди импортируемых подержанных дизельных автомобилей первенство получил Renault Megane — украинцы приобрели 282 таких машин. Эта модель выбирается за надежность, экономичность и комфорт, а на мировом рынке она давно имеет статус проверенной классики. В перечень самых популярных дизельных авто также вошли Nissan Qashqai с показателем 279 регистраций, Škoda Octavia - 243, Volkswagen Passat - 195 и Volkswagen Golf - 159 автомобилей.

