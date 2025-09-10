Не всем украинцам нужно работать до 60 лет: кто имеет право на досрочную пенсию

Не все граждане Украины обязаны работать до 60-летнего возраста. Законодательство предусматривает возможность досрочного выхода на пенсию для отдельных категорий лиц.

В частности, право на пенсию в 55 лет имеют участники боевых действий, работники, занятые на вредных производствах, а также родственники погибших военнослужащих. Для реализации этого права необходимо иметь соответствующий страховой стаж и предоставить подтверждающие документы, сообщает ПФУ.

Общая пенсия по возрасту предоставляется гражданам по достижении 60-летнего возраста, при условии, что они имеют необходимый страховой стаж.

Для лиц, работавших в условиях, вредных для здоровья, предусмотрены специальные условия выхода на пенсию. Они могут оформить пенсию уже с 55 лет, если выполняются следующие критерии:

не менее 10 лет трудового стажа на вредных производствах;

общий страховой стаж составляет не менее 25 лет;

человек достиг 55-летнего возраста.

В Список № 2, охватывающий профессии с вредными и тяжелыми условиями труда, входят следующие специальности: машинисты, работники горнодобывающей отрасли, асфальтобетонщики, каменщики, электромонтажники, путевые монтеры, бурильщики, подрывники и другие категории рабочих.

Подтверждение права на пенсию на льготных условиях осуществляется на основе записей в трудовой книжке, а также через дополнительные документы – уточняющие справки, предоставляемые предприятиями, учреждениями или их правопреемниками.

Стоит заметить, что во многих случаях трудовая книжка не содержит полной информации о выполнении работ во вредных или опасных условиях. Из-за этого без соответствующих справок оформить льготную пенсию может быть невозможно.

Уточняющая справка должна включать следующие данные:

периоды работы, которые засчитываются в специальный стаж;

название профессии или должности;

характер выполняемой работы;

ссылки на соответствующие списки или их номера;

первичные документы, из которых выдана справка.

Кто еще имеет право на досрочный уход на пенсию

лица с гипофизарным нанизмом (лилипуты): мужчины с 45 лет при стаже от 20 лет; женщины с 40 лет и стажем от 15 лет;

мужчины с 45 лет при стаже от 20 лет; женщины с 40 лет и стажем от 15 лет; незрячие и инвалиды І группы с детства: мужчины с 50 лет при стаже от 15 лет, женщины с 40 лет при стаже от 10 лет;

мужчины с 50 лет при стаже от 15 лет, женщины с 40 лет при стаже от 10 лет; многодетные матери: женщины, воспитавшие пятерых и более детей или детей с инвалидностью/редкими заболеваниями, могут выйти на пенсию в 50 лет за стаж от 15 лет;

женщины, воспитавшие пятерых и более детей или детей с инвалидностью/редкими заболеваниями, могут выйти на пенсию в 50 лет за стаж от 15 лет; участники боевых действий (УБД): мужчины с 55 лет при стаже от 25 лет; женщины с 50 лет при стаже от 20 лет;

мужчины с 55 лет при стаже от 25 лет; женщины с 50 лет при стаже от 20 лет; члены семей погибших военнослужащих: мужчины с 55 лет при стаже от 25 лет; женщины с 50 лет при стаже от 20 лет, если не вступали в повторный брак;

мужчины с 55 лет при стаже от 25 лет; женщины с 50 лет при стаже от 20 лет, если не вступали в повторный брак; лица, попавшие под сокращение: если человека уволили менее чем за 18 месяцев до достижения пенсионного возраста и не предоставили альтернативную работу, он имеет право на досрочное пенсионное обеспечение.

Граждане Украины, выполнявшие работу в особо тяжелых или опасных условиях, имеют право на досрочное пенсионное обеспечение. Для беспрепятственного оформления льготной пенсии необходимо надлежащим образом подготовить пакет документов, подтверждающих специальный стаж.

