Ожидается магнитная буря 2 уровня: прогноз геомагнитной активности на 26 сентября

Магнитные бури способны влиять на атмосферное давление, поэтому чувствительные люди нередко жалуются на головную боль, усталость и уровень стресса. Геомагнитные колебания измеряются по планетарному К-индексу от 0 до 9: показатель от 5 и выше свидетельствует о сильной буре.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA. 26 сентября геомагнитный фон снизится до 1,7. В субботу, 27 сентября, прогнозируется небольшое повышение до уровня 3. Все три дня бури будут оставаться в "зеленой" зоне, то есть серьезных последствий для большинства людей не будет. В то же время ученые напоминают, что данные обновляются каждые три часа, поэтому прогноз может изменяться.

Магнитные бури возникают вследствие вспышек на Солнце, когда заряженные частицы достигают магнитосферы Земли. Если уровень активности превышает К-индекс 5, возможны не только ухудшение самочувствия, но сбои в работе спутников, мобильной связи и радиочастот. При значительных бурях, достигающих показателей 7–8, в небе можно увидеть полярное сияние.

Читайте также: Мощное солнечное извержение испугало ученых: Землю может накрыть геомагнитный шторм (фото)

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на организм, врачи советуют соблюдать режим сна и питания, отказаться от жирной, острой пищи, алкоголя и избыточного кофе. Полезно пить больше воды и травяных чаев, проводить время на свежем воздухе, избегать стрессовых ситуаций и конфликтов. Небольшие физические упражнения, прогулки, контрастный душ с утра или теплая ванна вечером помогут поддержать тонус и облегчить симптомы. Людям с хроническими болезнями следует особенно внимательными к своему состоянию и всегда иметь под рукой необходимые лекарства.

Ранее мы рассказывали, какие астрономические события ждать в августе-2025.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!